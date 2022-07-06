Поддержку в комплексной реабилитации ребенка в Москве теперь могут получить 600 семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городской сервис ранней помощи семьям с детьми с особенностями развития расширился, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь получить поддержку в комплексной реабилитации ребенка смогут 600 семей в 12 учреждениях соцзащиты. Она подчеркнула, что благодаря проекту семьи, в которых рождается ребенок с особенностями развития, получают сопровождение персонального координатора. Он поможет оформить документы, получить техсредства реабилитации, подобрать индивидуальную программу ранней помощи.

"Рождение ребенка с особенностями развития – это непростой опыт для семьи. Наша первейшая задача – сохранить семью, привычный образ жизни людей, окружить малыша и родителей заботой. Зачастую в этот период нужна простая человеческая поддержка, чтобы рядом был тот, кто поможет, выслушает, подскажет, что делать дальше. Поэтому за каждой семьей закреплен координатор", – сообщила Ракова.

Она рассказала, что с детьми от рождения и до трех лет в рамках проекта занимается большая команда специалистов. Это и педиатры, и специалисты по двигательному развитию, и психологи, дефектологи, логопеды, специалисты по работе с семьей, профильные врачи.

В будущем проект продолжит расширяться. Со временем к службе ранней помощи будут подключаться больше медицинских учреждений и учреждений соцзащиты Москвы.

В Москве живут около 49 тысяч детей с инвалидностью. В первой половине года специалисты городского сервиса ранней помощи оказали уже больше 18 тысяч услуг. Чаще всего родители обращаются за услугами по развитию детско-родительских отношений, помощью в двигательном развитии, услугами по развитию речи и познавательной активности детей, помощью в социально-бытовом обслуживании и развитии навыков социализации.

Ранее Ракова рассказала, что столичные власти уже 10 лет занимаются цифровизацией медицины. По ее словам, это является важным инструментом для внесения качественных изменений в здравоохранение. Заммэра отметила, что цифровизация уменьшает объем бумажной волокиты и дает врачам дополнительную поддержку. А для пациента повышает качество и доступность помощи.

