Соцсеть Трампа Truth Social не прошла модерацию в Google Play

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Клиент социальной сети Дональда Трампа Truth Social для смартфонов на базе Android не прошел модерацию в Google Play. Об этом сообщает Reuters.

Причиной отказа назвали некачественную модерацию пользовательского контента.

"19 августа мы уведомили Truth Social о ряде нарушений, не соответствующих правилам нашего магазина, а также напомнили о наличии эффективных способов модерации контента пользователей, что является условием для допуска в Google Play", – говорится в сообщении Google.

По данным компании, разработчики приложения уведомили Google о работах над проблемами на прошлой неделе.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил в своем телеграм-канале, что запрет на публикацию приложения Трампа может сигнализировать о возможных блокировках российских соцсетей зарубежными компаниями.

"Основанием стало отсутствие "эффективной системы модерации" – проще говоря, кому-то очень не понравилось содержание постов и комментариев сторонников экс-президента. Разумеется, перед нами еще один пример осуществления политической цензуры", – предположил Горелкин.

По его словам, ситуация с Трампом является прямой угрозой для отечественных соцсетей. Он предупредил, что к аналогичному сценарию соцсетям необходимо готовиться уже сейчас.

"Поэтому пора осваивать RuStore и пилить веб-приложения тем, кто этого еще не сделал", – написал он.

До этого сообщалось, что в Google Play нашли способ получать деньги россиян в обход санкций. В компании заявили, что использовать сторонние платежные системы можно разработчикам приложений, которые публикуются на платформе. До этого авторы приложений не могли получать средства от граждан РФ и Белоруссии.

