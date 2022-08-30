В Google Play нашли способ получать деньги россиян в обход санкций

Фото: ТАСС/Alexander Pohl/Alto Press via ZUMA Press

В магазине приложений Google Play придумали, как разрешить платежи от россиян, тем самым обойдя ограничительные меры, которые ввели Соединенные Штаты.

В компании уточнили, что на сегодняшний день создателям приложений можно использовать сторонние платежные системы.

"Начиная с 2 августа 2022 года положения правил <...> не применяются к разработчикам, распространяющим приложения через Google Play, требующим или принимающим платежи от пользователей в России в данный период времени", – отмечается в сообщении.

До этого нововведения все авторы не могли получать средства от россиян и граждан Белоруссии из-за ограничений, так как обязаны были использовать внутренний сервис от корпорации США.

Ранее сообщалось о планах включить отечественный магазин приложений RuStore от VK и Минцифры РФ в перечень обязательных приложений для предустановки программ на технические устройства в России. При этом требование касается только устройств на платформе Android.

