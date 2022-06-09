"Московский патруль": в Подмосковье вновь стали натягивать тросы между деревьями

В Подмосковье неизвестные опять начали устанавливать растяжки между деревьями. С открытием мотосезона мотоциклисты устраивают заезды по наезженным дорогам в окрестностях деревни Фуньково. Из-за этого шум раздается эхом на всю округу.

Неизвестный натянул между деревьями незаметную проволоку, которую практически невозможно вовремя заметить на скорости. Растяжка уже едва не обезглавила одинцовского байкера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

