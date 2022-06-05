Насекомые атаковали водителей на трассе в Белоруссии

Насекомые атаковали белорусских водителей. Автомобилисты выкладывают в Сеть видео с машинами, которые полностью облеплены жуками и мошками.

Почти после каждой поездки им приходиться ехать на автомойку, где используют специальные средства с кислотой. Тем не менее на процесс чистки уходит не меньше часа.

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