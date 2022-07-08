Собянин поздравил четырех выпускников с максимальным числом баллов на ЕГЭ

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Фото: sobyanin.ru
Четыре московских выпускника набрали максимальные 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам мэра, выдающегося результата достигли Ульяна Куклова, Олеся Скуредина, Дарья Куприенко и Иван Русланов. По всей России всего 16 выпускников с таким результатом.
"Друзья, вы очень талантливы и трудолюбивы. От всей души поздравляю вас, учителей, родителей и желаю успеха!" – написал Собянин.
Ранее уже сообщалось, что в этом году 16 человек набрали 300 баллов за ЕГЭ, что является максимальным количеством за три экзамена. Еще 381 человек получил 200 баллов.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев выступил с презентацией о результатах выпускных экзаменов. Отмечается, что на 100 баллов экзамены сдали 6 544 человека.
Посмотреть результаты государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) столичные выпускники смогут на портале mos.ru. Их можно будет увидеть не позже 13 июля (за экзамены 2 июля).
Результаты также появились в сервисе "Портфолио учащегося" в МЭШ и в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Сдавшие ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) смогут посмотреть оценки в разделе "Учеба", выбрав подраздел "Государственная итоговая аттестация".
На участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 85 тысяч человек, в том числе около 69 тысяч – выпускники 2022 года. Всего во время основного периода сдачи экзаменов в Москве задействован 361 пункт проведения ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ и ОГЭ можно узнать через портал mos.ru
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