ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 2 364 выпускника

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Рособрнадзоре сообщили, что в этом году 2 364 выпускника написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, а по профильной математике наивысшую оценку получили 579 человек.
"В ЕГЭ по русскому языку приняли участие более 647 тысяч человек. Более 140 тысяч участников получили 80 и более баллов, а 2 364 участника показали 100-балльный результат. Средний тестовый балл по русскому языку составил 68,3", – рассказал РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
Ранее стало известно, что посмотреть результаты государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) столичные выпускники смогут на портале mos.ru. Их можно будет увидеть не позже 13 июля (за экзамены 2 июля).
Результаты также появятся в сервисе "Портфолио учащегося" в МЭШ и в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Сдавшие ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) смогут посмотреть оценки в разделе "Учеба", выбрав подраздел "Государственная итоговая аттестация".
На участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 85 тысяч человек, в том числе около 69 тысяч – выпускники 2022 года. Всего во время основного периода сдачи экзаменов в Москве задействован 361 пункт проведения ЕГЭ.
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