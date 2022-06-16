Узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ можно на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посмотреть результаты государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) столичные выпускники смогут на портале mos.ru. Их можно будет увидеть не позже 13 июля (за экзамены 2 июля), сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Сдающим также доступны даты появления результатов за все дисциплины. Если выпускник не согласен с поставленным результатом, при обнаружении неточностей или технической ошибки в бланках есть возможность подать апелляцию в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов. Сделать это можно в любое время онлайн в дни подачи апелляций.

Результаты экзаменов также появятся в сервисе "Портфолио учащегося" в МЭШ, а также в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Сдавшие ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) смогут посмотреть оценки в разделе "Учеба", выбрав подраздел "Государственная итоговая аттестация".

Информацию о результатах экзаменов можно получить на электронный адрес или через уведомления, если на телефоне есть госуслуги. Автоматически такие сообщения можно будет получить тому, кто подал заявление на участие в ГИА. Кроме того, можно подписаться самому в личном кабинете в разделе "Олимпиада и ГИА", написав код регистрации на экзамен и данные паспорта.

Ранее стало известно, что на участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 85 тысяч человек, в том числе около 69 тысяч – выпускники 2022 года. Всего во время основного периода сдачи экзаменов в Москве задействован 361 пункт проведения ЕГЭ.