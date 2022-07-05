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Общество

13:15

ЕГЭ на максимальное количество баллов сдали 16 человек

образованиеобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году 16 человек набрали 300 баллов за ЕГЭ, что является максимальным количеством за три экзамена. Еще 381 человек получил 200 баллов, сообщает ТАСС.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев выступил с презентацией о результатах выпускных экзаменов.

Отмечается, что на 100 баллов экзамены сдали 6 544 человека. Средний балл по предметам составил:

  • 68,3 балла – по русскому языку;
  • 56,9 балла – по профильной математике;
  • 59,9 балла – по обществознанию;
  • 50,2 балла – по биологии;
  • 59,5 балла – по информатике.

Ранее стало известно, что посмотреть результаты государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) столичные выпускники смогут на портале mos.ru. Их можно будет увидеть не позже 13 июля (за экзамены 2 июля).

Результаты также появятся в сервисе "Портфолио учащегося" в МЭШ и в мобильном приложении "Дневник МЭШ". Сдавшие ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) смогут посмотреть оценки в разделе "Учеба", выбрав подраздел "Государственная итоговая аттестация".

На участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 85 тысяч человек, в том числе около 69 тысяч – выпускники 2022 года. Всего во время основного периода сдачи экзаменов в Москве задействован 361 пункт проведения ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ и ОГЭ можно узнать через портал mos.ru

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