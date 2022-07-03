В Москве появился институт имени Жириновского

В столице появился институт имени Владимира Жириновского. Именем экс-лидера ЛДПР назвали Московский Институт мировых цивилизаций.

Институт функционирует уже более 20 лет, и именно Владимир Жириновский был в свое время его учредителем. Он принимал участие в работе над инфраструктурой, привлечении преподавателей из лучших вузов страны, а также студенческом обмене с крупными российскими и иностранными университетами.

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