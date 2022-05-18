Политтехнолог рассказал об изменениях в ЛДПР после назначения Слуцкого

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
После назначения Леонида Слуцкого на должность руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе внутри фракции ожидаются достаточно интересные процессы. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на политтехнолога Дмитрия Фетисова.
Он предположил, что Ярослав Нилов станет вице-спикером Госдумы. По его мнению, он будет эффективнее смотреться в этом кресле с точки зрения интересов партии.
Фетисов отметил, что Слуцкий из всех кандидатур оптимальнее всего подходит в качестве лидера фракции. По его мнению, партия будет некоторое время находиться в кризисном положении, поэтому ей нужен сильный и эффективный руководитель.
При этом политтехнолог подчеркнул, что назначение Слуцкого не несет серьезного значения для рейтинга партии. По его мнению, более важная задача – это дождаться съезда и момента возглавления ЛДПР депутатом.
Ранее главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого назначили председателем фракции ЛДПР. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин рассказал, что заседание ЛДПР прошло уже после прекращения 17 мая полномочий основателя партии Владимира Жириновского, который руководил ей с 2011 года и до своей смерти.
Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР
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