Политтехнолог рассказал об изменениях в ЛДПР после назначения Слуцкого

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

После назначения Леонида Слуцкого на должность руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе внутри фракции ожидаются достаточно интересные процессы. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на политтехнолога Дмитрия Фетисова.

Он предположил, что Ярослав Нилов станет вице-спикером Госдумы. По его мнению, он будет эффективнее смотреться в этом кресле с точки зрения интересов партии.

Фетисов отметил, что Слуцкий из всех кандидатур оптимальнее всего подходит в качестве лидера фракции. По его мнению, партия будет некоторое время находиться в кризисном положении, поэтому ей нужен сильный и эффективный руководитель.

При этом политтехнолог подчеркнул, что назначение Слуцкого не несет серьезного значения для рейтинга партии. По его мнению, более важная задача – это дождаться съезда и момента возглавления ЛДПР депутатом.

Ранее главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого назначили председателем фракции ЛДПР. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин рассказал, что заседание ЛДПР прошло уже после прекращения 17 мая полномочий основателя партии Владимира Жириновского, который руководил ей с 2011 года и до своей смерти.

