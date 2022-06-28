Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Теперь в России будут готовить специалистов по ведению гибридных войн. Студенты Российского государственного социального университета (РГСУ) смогут получить дополнительную квалификацию по формам и методам ведения информационной войны.

"Эта уникальная методика ориентирована в первую очередь на политологов, журналистов, специалистов в области информационной безопасности", – объяснил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев "Газете.ру".

Он также отметил, что введение такого направления подготовки в программу обучения будет актуально, учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире.

Отмечается, что уже осенью 2022 года образовательная инициатива будет внедрена в учебные планы университета.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина была для Запада лишь предлогом, чтобы в открытую развязать гибридную войну, направленную на ослабление и изоляцию России.

По его словам, это доказывает развернутая в мире глобальная антироссийская кампания. Как считает Патрушев, эти планы вынашивались задолго до февраля 2022 года и их бы реализовали независимо от действий России.