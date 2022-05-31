Украина была для Запада предлогом для развязывания гибридной войны против РФ – Патрушев

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Украина была для Запада лишь предлогом, чтобы в открытую развязать гибридную войну, направленную на ослабление и изоляцию России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, это доказывает развернутая в мире глобальная антироссийская кампания. Как считает Патрушев, эти планы вынашивались задолго до февраля 2022 года и их бы реализовали независимо от действий России.

Он добавил, что РФ после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, на протяжении восьми лет делала все возможное, чтобы ситуация разрешилась мирным путем.

"Однако все наши старания были тщетными", – цитирует Патрушева ТАСС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

