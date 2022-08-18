Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

10:03

В дипломах выпускников российских колледжей появятся QR-коды о компетенциях

образованиеобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

QR-коды с информацией о компетенциях выпускников колледжей РФ появятся в дипломах, сообщается на сайте Минпросвещения.

"Организации среднего профессионального образовании начнут добавлять QR-коды в дипломы выпускников, по ним будет доступна полная информация о компетенциях студента – как теоретических знаниях, так и практических навыках", – говорится в сообщении.

Кроме того, изменения затронут и приложение к диплому. Уточняется, что он будет дополнен таблицей с информацией о содержании и условиях прохождения практики по образовательным программам.

Таким образом, в приложение будут вноситься сведения об оценках по учебным дисциплинам, а также о месте прохождения учебной и производственной практики, видах деятельности, освоенных студентом в ходе нее, средствах обучения и воспитания, которые применялись организацией.

Приказ министерства о перечисленных изменениях вступит в силу 1 марта 2023 года.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в текущем году на 38 тысяч было увеличено количество бюджетных мест в вузах России. Общее количество бюджетных мест в вузах в этом году составило 580 412. По его словам, на бюджетные места смогут поступить почти 64,5% выпускников.

Методисты и ученые отобрали лучшие школьные учебники

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать