В дипломах выпускников российских колледжей появятся QR-коды о компетенциях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

QR-коды с информацией о компетенциях выпускников колледжей РФ появятся в дипломах, сообщается на сайте Минпросвещения.

"Организации среднего профессионального образовании начнут добавлять QR-коды в дипломы выпускников, по ним будет доступна полная информация о компетенциях студента – как теоретических знаниях, так и практических навыках", – говорится в сообщении.

Кроме того, изменения затронут и приложение к диплому. Уточняется, что он будет дополнен таблицей с информацией о содержании и условиях прохождения практики по образовательным программам.

Таким образом, в приложение будут вноситься сведения об оценках по учебным дисциплинам, а также о месте прохождения учебной и производственной практики, видах деятельности, освоенных студентом в ходе нее, средствах обучения и воспитания, которые применялись организацией.

Приказ министерства о перечисленных изменениях вступит в силу 1 марта 2023 года.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в текущем году на 38 тысяч было увеличено количество бюджетных мест в вузах России. Общее количество бюджетных мест в вузах в этом году составило 580 412. По его словам, на бюджетные места смогут поступить почти 64,5% выпускников.

