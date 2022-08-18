В дипломах выпускников российских колледжей появятся QR-коды о компетенциях

10:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
QR-коды с информацией о компетенциях выпускников колледжей РФ появятся в дипломах, сообщается на сайте Минпросвещения.
"Организации среднего профессионального образовании начнут добавлять QR-коды в дипломы выпускников, по ним будет доступна полная информация о компетенциях студента – как теоретических знаниях, так и практических навыках", – говорится в сообщении.
Кроме того, изменения затронут и приложение к диплому. Уточняется, что он будет дополнен таблицей с информацией о содержании и условиях прохождения практики по образовательным программам.
Таким образом, в приложение будут вноситься сведения об оценках по учебным дисциплинам, а также о месте прохождения учебной и производственной практики, видах деятельности, освоенных студентом в ходе нее, средствах обучения и воспитания, которые применялись организацией.
Приказ министерства о перечисленных изменениях вступит в силу 1 марта 2023 года.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в текущем году на 38 тысяч было увеличено количество бюджетных мест в вузах России. Общее количество бюджетных мест в вузах в этом году составило 580 412. По его словам, на бюджетные места смогут поступить почти 64,5% выпускников.
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