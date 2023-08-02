В Роскачестве объяснили, как получить денежную компенсацию за отпуск

Фото: 123RF/vershininphoto

В Роскачестве рассказали, как получить денежную компенсацию за отпуск, сообщает RT. В ведомстве подчеркнули, что, если договориться с работодателем, неиспользованные дни отпуска можно перенести на следующий год.

К примеру, если за личный рабочий год отгуляно только 20 дней, 8 остаются неиспользованными, и их можно можно перенести на следующий период и приплюсовать к новым 28 дням, которые будут положены по закону.

При этом не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд запрещено по Трудовому кодексу. По словам экспертов, обычно работодатели строго соблюдают это правило, чтобы не получать штрафы.

"Поэтому потратить какие-то дни все равно придется. Другой вопрос, что от новых 28 дней тоже могут какие-то "остаться" – и их можно будет перенести еще на год", – объяснили в Роскачестве.

Если в течение двух лет положенные дни не отгуляны, они не сгорают. Их можно использовать для отдыха или требовать компенсацию деньгами.

Компенсация также выплачивается, если сотрудник решил уволиться. По закону работодатель должен либо компенсировать неиспользованные дни, либо дать возможность взять отпуск прямо перед увольнением.

"Все зависит от конкретной ситуации: нужны ли деньги, требуется ли сразу выйти на новую работу, сколько дней осталось от отпусков и так далее", – добавили специалисты.

Перед увольнением рекомендуется запросить информацию, сколько неиспользованных дней отпуска осталось. Также работодатель обязан подсчитать, сколько "стоит" один день. Если работодатель не выдает компенсацию, говорит, что дни отпуска сгорели или были истрачены, можно подавать в суд.

Как отмечают эксперты, иногда одного намерения оказывается достаточно, особенно если ситуация предполагает и другие нарушения. Также компенсацию неистраченного отпуска можно запросить за так называемые дополнительные дни отпуска, которые положены определенным категориям работников.

К ним относятся работники опасных и вредных производств, инвалиды, работники с ненормированным днем, трудящиеся Крайнего Севера и приравненных регионов, медработники и педагоги. Им положено разное количество дополнительных дней. Ели не использовать их, можно получить деньги. Компенсацию не могут получить только беременные, несовершеннолетние и те, кто работает в опасных и вредных условиях труда.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, в свою очередь, рассказал, где россияне хотят отдохнуть в бархатный сезон, сообщает "Газета.ру".

По его данным, самым популярным городом в России оказался Сочи. Гостиницы там ищут 22,3% путешественников, планирующих отпуск на сентябрь. На втором месте находится Санкт-Петербург, доля которого составляет 10,1%. Москва заняла третье место. В столице первый месяц осени хотят провести 9,6% туристов.

В список городов, которые россияне рассматривают для отдыха в бархатный сезон, также вошли Екатеринбург (4,1%), Казань (3,7%), Махачкала (3,6%), Калининград (3,5%), Анапа (3,4%), Геленджик (2,8%) и Нижний Новгород (1,9%).

За границей самой востребованной стала турецкая Анталья. Отели на этом курорте ищут 13,9% туристов. За ней следует Стамбул, который хотят посетить 10,0% россиян. На третьем месте оказался Ереван. Гостиницы в армянской столице интересуют 7,6% путешественников.

Также среди зарубежных городов россияне рассматривают Тель-Авив (6,2%), Батуми (5,5%), Лондон (4,5%), Тбилиси (3,4%), Аланию (2,6%), Гагру (2,3%) и Кемер (2,1%).

Ранее в России проводился опрос, в рамках которого большинство респондентов (53%) заявляли, что считают недопустимым работать во время отдыха или отпуска. При этом 46% опрошенных сказали, что за последние три года они ни разу не работали во время отдыха. Еще 19% отметили, что не отвечают на рабочие звонки.

Большая часть сотрудников, предпочитающих не выполнять рабочие обязанности во время отдыха, оказалась в медицине (59%), в сфере логистики (58%) и среди работников индустрии гостеприимства (55%).



Эксперты рассказали, в каких случаях страховой полис в отпуске не поможет