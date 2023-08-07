Почти 50% россиянок назвали работающих в сфере IT холостяков самыми привлекательными

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Порядка 47% жительниц России назвали самыми привлекательными холостяков, работающих в сфере IT. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса "Работа.ру".

Еще 36% женщин выделили нефтегазовую отрасль, 29% – банковский сектор и финансы. Каждая пятая участница опроса (20%) назвала привлекательными мужчин, работающих в сфере строительства, 15% женщин отдали предпочтение юридической сфере.

В топ-10 привлекательных неженатых мужчин также вошли риелторы и медики (по 13%), специалисты транспортной и логистической сфер (по 10%), производственной и агропромышленной отраслей (по 9%).

При этом 68% респонденток, согласно исследованию, выбрали перечисленные отрасли из-за высоких зарплат, 13% заявили, что сферы близки им по духу, 7% сообщили, что там работают внешне привлекательные мужчины.

Участие в опросе приняли 1,2 тысячи женщин из всех регионов России.



Ранее физиогномист, астролог Ольга Фандорина рассказала, что мужчины, обладающие квадратным или прямоугольным овалом лица являются надежными и ответственными партнерами. Они готовы неустанно заботиться о доме, членах семьи и реже других допускают вероятность измены. А если при таком овале лица у человека еще и "щечки", то он носитель традиционных ценностей, и с ним проще построить крепкие семейные отношения, считает Фандорина.

