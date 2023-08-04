Психолог рассказала о признаках мужских измен

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Внезапное решение мужчины обновить гардероб и записаться в спортзал может быть признаком измены, предупредила психолог Маргарита Алексеева. Об этом сообщает News.ru.

"Он лучше следит за собой, внезапно покупает абонемент в фитнес-клуб, обновляет гардероб с учетом трендов. У него появляется больше мотивации для новых проектов на работе, вероятно, находит подработки. Так проще объяснить отсутствие дома и покрывать новые дополнительные расходы", – пояснила она.

Психолог также добавила, что при увлечении другой девушкой мужчину могут чаще посещать философские мысли, он может начать задумываться о своем возрасте, а также о том, чего он успел добиться. Изменник, как правило, становится холоден со своей постоянной партнершей, отметила Алексеева.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала женщинам, как правильно воспитывать сыновей после развода. По ее словам, при плохом поведении сына женщине не следует сравнивать его со своим бывшим супругом и говорить, что ребенок "пошел в отца".

Специалист отметила, что при разводе ребенку необходима забота матери и отца. Она уточнила, что женщине нельзя настраивать сына против бывшего мужа.



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