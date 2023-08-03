Путин заявил, что уровень занятости и зарплат говорит о росте промышленности в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Показатели занятости и роста зарплат в российской промышленности говорят о том, что она "набирает ход". Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями обрабатывающей промышленности.

"Занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка 10 миллионов человек – это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень", – цитирует его ТАСС.

По словам главы государства, зарплата в секторе в мае 2023 года выросла на 20% в сравнении с прошлым годом и достигла 69,2 тысячи рублей.

Именно эти показатели, обратил внимание Путин, говорят о росте российской промышленности и освоении ею новых направлений.

Ранее президент поручил правительству РФ своевременно индексировать заработную плату, которую получают работники из бюджетной сферы. Он также обратил внимание на темпы снижения безработицы в России, которая, по данным на июль 2023 года, составляла 3,2%.



Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере РФ