Правительство расширило перечень медработников, получающих специальные соцвыплаты

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Правительство России расширило перечень медицинских работников, которые могут претендовать на получение специальных социальных выплат. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года "О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения", – следует из документа.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе российского Минздрава, решение коснется трех тысяч специалистов, включая работников с высшим немедицинским образованием, трудящихся в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц, а также в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориальному принципу прикрепленному населению.

Документом также поручается высшим исполнительным органам субъектов установить за счет средств региональных бюджетов выплаты работникам, ведущим деятельность в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым.

Медики первичного звена с 1 января 2023 года получают выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Для этих целей в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования было заложено 152,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в системе российского здравоохранения может появиться должность врача-стажера. Поручение учредить такую позицию отдал Владимир Путин. Занять должность смогут ординаторы, начиная со второго года обучения.

