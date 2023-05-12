11:12Общество
Российским медикам будут единовременно выплачивать до 2 млн рублей за работу в гарнизонах
Фото: depositphotos/vershininphoto
Кабмин РФ ввел единовременные выплаты от 500 тысяч до 2 миллионов рублей для фельдшеров и медсестер, которые переедут в гарнизонные медучреждения и будут осуществлять работу внутри них. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Как указано на сайте правительства, получение выплат будет зависеть от местоположения воинских частей.
Врачи, которые будут работать вне населенных пунктов на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера или Арктической зоны, получат 2 миллиона рублей, медицинский персонал – 1 миллион рублей.
Фельдшеры и медсестры, уехавшие в медучреждения, которые расположены на труднодоступных территориях, получат 750 тысяч рублей, врачам выплатят 1,5 миллиона рублей.
Докторам, отправившимся работать в дислоцированные воинские части, находящиеся вне населенных пунктов на других территориях, выплатят 1 миллион рублей, а фельдшеры и медсестры получат 500 тысяч рублей.
Отмечается, что участниками программы могут стать и выпускники медицинских вузов. Основным условием участия является готовность отработать в гарнизонных медицинских учреждениях не менее пяти лет.
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило выделение более одного миллиарда рублей на обеспечение работы выездных бригад медиков и полевых многофункциональных госпиталей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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