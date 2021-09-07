Песков заявил о неготовности России к признанию биткойна

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не готова к признанию биткойна.

"Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системам.

Ранее Песков заявлял, что невозможно полностью купировать рост цен в России, однако ситуация находится на контроле Владимира Путина.

Он также отметил, что принимаемые правительством России меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность в стране.

