Песков прокомментировал ситуацию с ростом цен в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невозможно полностью купировать рост цен в России. Ситуация находится на контроле Владимира Путина, сказал он в ходе Восточного экономического форума.

"Тему инфляции президент держит на постоянном контроле, личном контроле. Это тема, которую он обсуждает с руководством правительства на регулярной основе", – приводит слова Пескова сайт "КП".

Он также отметил, что предпринимаемые правительством России меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность в стране.

Восточный экономический форум проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников рассказал, что частично защитить сбережения от инфляции можно за счет инвестиций в недвижимость или нематериальные активы. Кроме того, допустимы вложения в улучшение качества жизни.

