Создателем биткоина назвали Илона Маска

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Бывший сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта сообщил, что за созданием криптовалюты Bitcoin стоит предприниматель Илон Маск, пишет портал Cryptocoin News.

В пользу своей теории Гупта привел несколько аргументов. Он отметил, что, во-первых, биткоин создан человеком, который мастерски владеет языком программирования C++. В компании, по словам Гупта, этот язык использовался повсеместно, а руководитель предприятия не раз показывал "глубокие познания в криптографии и экономике".

Во-вторых, криптовалюта появилась в 2008 году в роли альтернативы традиционной банковской системы, которая потерпела крах во время кризиса. Маск, в свою очередь, известен своими "стремлением решать глобальные проблемы".

В-третьих, глава SpaceX о биткоине, ставшем феноменом, на публике рассуждает крайне редко. Так, однажды Илон Маск дал весьма "коварный" ответ на вопрос, что же он думает о криптовалюте. "Ну, теперь, когда личность Сатоcи Накамото раскрыта, этот вопрос, полагаю, можно считать закрытым…", – написал изобретатель в Twitter.

Также отмечается, что главу SpaceX и разработчика криптовалюты, который скрывается под псевдонимом Satoshi объединяет то, что они оба долларовые миллиардеры. На счету у создателя биткоина лежат 8 миллиардов долларов, и эти средства не используются. Гупт предполагает, что если им является Илон Маск, то все логично – средств у изобретателя достаточно, его состояние оценивается в 19 миллиардов долларов.

Несмотря на аргументы бывшего сотрудника SpaceX, нашлись и противники данной теории. Они предложили вспомнить, как Маск называл 2008 год "худшим в своей жизни". Также, по мнению оппонентов Гупта, вся жизнь миллиардера проходит "под микроскопом", и секрет такого масштаба он бы скрыть просто не смог.

Как известно, создателем биткоина считается пользователь под именем Сатоси Накамото. В настоящее время неизвестно является ли он одним человеком или это группа разработчиков. Рассекретить его личность пытались неоднократно, однако ни одна из попыток не привела к успеху.

Ранее основатель компании SpaceX заявил, что использование новых ракет для полетов на Земле поможет сократить время перелета между странами. По расчетам Илона Маска, перелет на ракете из Гонконга в Сингапур будет занимать всего 22 минуты, а из Лос-Анджелеса в Торонто – 24 минуты.