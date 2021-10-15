Курс биткойна превысил 60 тысяч долларов

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Курс биткойна в пятницу вырос на 4,14%, в какой-то момент стоимость криптовалюты превышала 60,39 тысячи долларов. Такой показатель был зафиксирован впервые с апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов.
На бирже Binance по состоянию на 17:05 курс биткойна составил 59,97 тысячи. Между тем сервис CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю стоимость криптовалют по разным биржам, зафиксировал рост в 4,24% – до 59,83 тысячи долларов.
Предыдущий рекорд криптовалюта побила 5 октября: тогда ее курс превысил 50,22 тысячи долларов впервые с 7 сентября.
Ранее директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин заявил, что пока прогноз по росту курса биткойна оправдывается, но маловероятно, что в этом году его стоимость достигнет 100 тысяч долларов.
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