Курс биткойна превысил 60 тысяч долларов

Фото: depositphotos/aa-w

Курс биткойна в пятницу вырос на 4,14%, в какой-то момент стоимость криптовалюты превышала 60,39 тысячи долларов. Такой показатель был зафиксирован впервые с апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance по состоянию на 17:05 курс биткойна составил 59,97 тысячи. Между тем сервис CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю стоимость криптовалют по разным биржам, зафиксировал рост в 4,24% – до 59,83 тысячи долларов.

Предыдущий рекорд криптовалюта побила 5 октября: тогда ее курс превысил 50,22 тысячи долларов впервые с 7 сентября.

Ранее директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин заявил, что пока прогноз по росту курса биткойна оправдывается, но маловероятно, что в этом году его стоимость достигнет 100 тысяч долларов.

