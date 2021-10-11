Москвичам рассказали, как изменились цены на яблоки

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на яблоки "Гренни Смит".

В "Азбуке Вкуса" килограмм стоит 198 рублей, цена не менялась уже пару недель. В "Перекрестке" яблоки подешевели, причем заметно. На ценнике – 79,90 рубля, а было на 14 рублей больше.

В "Пятерочке" подорожание. За килограмм просят почти 100 рублей. В начале октября было 79,99 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.