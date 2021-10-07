Жители Европы рассказали, заметили ли они рост цены на газ

В Европе продолжает колебаться цена на газ. В частности, 6 октября она обновила исторический максимум, после чего несколько опустилась. На фоне таких скачков европейцев уже пугают возможным увеличением расходов на коммунальные услуги зимой. Разбираемся, с чем связана такая нестабильность на европейском энергетическом рынке, а также почувствовали ли колебания местные жители.



Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky

Газовый скачок

Цена на газ в Европе 6 октября обновила исторический максимум, превысив 1 900 долларов за тысячу кубометров. Правда, чуть позже она резко снизилась до 1 325 долларов, а к 7 октября и вовсе опустилась ниже 1000 долларов. Тем не менее даже такой показатель ощутимо превышает те, что были ранее.

Еще в начале августа газ на европейском рынке торговался по 515 долларов за тысячу кубов. Однако уже 28 сентября бумаги на поставку топлива впервые превысили 1 000 долларов. При этом 5 октября был зафиксирован новый рекорд – свыше 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров.

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, организация ожидает, что текущей зимой цены на газ останутся высокими, а снижаться начнут лишь к весне. Между тем пять стран Евросоюза – Испания, Франция, Чехия, Греция и Румыния – выступили за расследование причин небывалого скачка цен на газ в Европе.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что организация 13 октября намерена предложить меры по урегулированию энергетического кризиса. "Эти предложения касаются мер, которые могут быть приняты как на национальном уровне, так и на общеевропейском в среднесрочной и отдаленной перспективе", – пояснила она.



Фото: AP Photo/Pavlo Palamarchuk

Пока не почувствовали?

Жительница Португалии Елена рассказала Москве 24, что у местных пока не было возможности прочувствовать рост цен на газ. В основном они видят его стоимость в счетах за отопление, включать которое пока рано, отмечает она.

"Пока отопительного сезона нет, у нас не развито центральное отопление, как в России, у нас дома есть батареи, мы сами их включаем, обычно в ноябре, сейчас +25 градусов", – объяснила Елена.

При этом проживающая во Франции россиянка Анастасия предположила, что многие населяющие страну граждане могут в принципе узнать о росте стоимости газа только из новостей, а не из платежек.





Анастасия россиянка, проживающая во Франции Я слышала, что цены на газ с октября повысятся на 25%, цена всегда прыгает в течение года. Но во Франции сейчас стараются отходить от использования газа. Газ в новые здания уже не проводят, также переходят на электрические машины. Так что пока не могу сказать, как почувствовали или нет, почувствуем ли вообще – у меня лично дом на электричестве, авто на бензине.

По ее словам, газ используется в основном в отоплении старых домов. Жители таких зданий в ближайшее время, вероятно, могут заметить изменения в своих счетах. "Хотя здесь система оплаты разная: если семья живет в старом доме и средняя зарплата семьи маленькая, государство оплачивает часть за аренду жилья или за коммуналку", – пояснила Анастасия в разговоре с Москвой 24.

В свою очередь, жительница Парижа Анастасия Рикеза отметила, что стоимость коммунальных услуг заметно выросла, как и повысились цены на продукты.





Анастасия Рикеза жительница Парижа В домах холодно очень. Дома холоднее, чем на улице, и это мы еще в Париже живем. Ждем, когда дадут тепло, или придется покупать обогреватель, но это смешно для Европы.

В то же время жительница Испании Ольга в разговоре с Москвой 24 рассказала, что испанцы говорят о росте цен на газ ежедневно, так как его стоимость напрямую связана со стоимостью электроэнергии в стране.



Эксперт рассказал, может ли рост цен на газ в Европе отразиться на россиянах

"Здесь есть разные тарифы. У кого фиксированный, тот еще особо не почувствовал. А у кого по расходу, те почувствовали эту свистопляску. Счета выросли на 40%", – заявила девушка.





Ольга россиянка, живущая в Испании Цены на свет в стране бьют рекорды: ровно год назад он стоил на 268% меньше. А сейчас что ни день, то новая сумасшедшая отметка: на этой неделе была зарегистрирована оптовая стоимость 200 евро за мегаватт в час, затем она спустилась до 188 евро.

По словам Ольги, электроэнергию в Испании вырабатывают газовые электростанции, именно поэтому подорожание первого неизбежно привело к подорожанию второго. При этом если газом люди пользуются факультативно, то потребность в электричестве есть у каждого испанца.

Российский гид из швейцарского Цюриха Яна Краймер рассказала Москве 24, что в их стране очень мало домохозяйств, которые используют газ.

"В основном используют нефть. В СМИ мы пока не замечали сообщений, пугающих ростом цен. Каким образом изменятся цены на коммуналку, сможем узнать только в следующем году", – уточнила она.

По ее словам, обычно цены за прошедший год "догоняют" в мае.

Носатов Иван, Павелко Анастасия, Федотов Анатолий