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Стоимость газа на бирже ICE опустилась ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров впервые с 29 сентября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:30 по московскому времени цена газа снизилась до 973 долларов за тысячу кубометров. Однако на время открытия торгов она находилась в районе 1 250 долларов.

Таким образом, индекс голландского хаба TTF потерял более 22% к значению прошлого торгового дня.

Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на TTF в Нидерландах достигла 1 936 долларов за 1 тысячу кубометров. После этого цена начала постепенно снижаться.

Как объяснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рост цен на газ в Европе вызван целым рядом факторов. При этом только непрофессионалы могут винить в сложившейся ситуации Россию, отмечал он.

