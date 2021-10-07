В Financial Times связали падение цен на газ со словами Путина

Фото: kremlin.ru
Резкое падение цены газа в Европе связано со словами Владимира Путина о готовности России стабилизировать ажиотажный спрос на энергоносители. К такому выводу пришла газета Financial Times.
"Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию", – говорится в сообщении.
Накануне президент РФ заявил, что сложившаяся на европейском газовом рынке ситуация с ажиотажным спросом и спекулятивным ростом цен не нужна России. В связи с этим Путин предложил обсудить с "Газпромом" увеличение предложения на рынке.
Днем 6 октября стоимость газа в Европе достигла 1 936 долларов за 1 тысячу кубометров, обновив исторический максимум. После этого цена начала постепенно снижаться. К вечеру того же дня стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже 1 250 долларов за тысячу кубометров.
Цена на газ в Европе вновь бьет рекорды
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