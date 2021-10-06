В Госдуме оценили готовность России соблюдать обязательства по транзиту газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия готова в полной мере выполнять контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через территорию Украины, заявил депутат Госдумы Игорь Ананских. Об этом сообщает RT.
"Мы всегда говорили, что мы готовы выполнять все те договоренности, которые на себя берет не только "Газпром", но и в принципе государство. Более того уже свыше 50 лет "Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства по работе с европейскими партнерами", – сказал Ананских.
Он уверен, что "Газпром" продолжит выполнение контрактных обязательств в том числе перед Украиной. При этом он отметил, что договоренности должны продлеваться вовремя "на понятных и взаимовыгодных условиях".
Ранее Владимир Путин заявил, что компания "Газпром" должна продолжать выполнять обязательства по транзиту российского газа через Украину в соответствии с действующим контрактом. Он отметил, что "Газпром" имеет репутацию надежного партнера по поставкам, которую ни в коем случае нельзя подрывать.
При этом, по словам президента РФ, дальнейшее увеличение транзита газа через Украину является невыгодным для "Газпрома". По его словам, прокачка по новым системам дешевле на три миллиарда долларов в год.
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