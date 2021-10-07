Цена газа на закрытии торгов в Европе опустилась ниже 1 250 долларов за тысячу кубометров

Фото: depositphotos/63ru78
Стоимость газа на закрытии торгов в Европе опустилась ниже 1 250 долларов за тысячу кубометров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные биржи ICE.
Уточняется, что цена газа оказалась в 1,5 раза ниже исторического максимума, достигнутого в среду, 6 октября.
Ранее стало известно, что на хабе TTF в Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса достигла 1 936 долларов за 1 тысячу кубометров. После этого цена начала постепенно снижаться.
Как объяснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рост цен на газ в Европе вызван целым рядом факторов. При этом только непрофессионалы могут винить в сложившейся ситуации Россию, отмечал он.
До этого глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что цена на газ в Европе уже превысила все разумные значения, однако ее рост может продолжиться. По его словам, разумный экономический предел составляет 1 200 долларов за тысячу кубометров.
Эксперт рассказал, может ли рост цен на газ в Европе отразиться на россиянах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: