Цена газа на закрытии торгов в Европе опустилась ниже 1 250 долларов за тысячу кубометров

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Стоимость газа на закрытии торгов в Европе опустилась ниже 1 250 долларов за тысячу кубометров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные биржи ICE.

Уточняется, что цена газа оказалась в 1,5 раза ниже исторического максимума, достигнутого в среду, 6 октября.

Ранее стало известно, что на хабе TTF в Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса достигла 1 936 долларов за 1 тысячу кубометров. После этого цена начала постепенно снижаться.

Как объяснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рост цен на газ в Европе вызван целым рядом факторов. При этом только непрофессионалы могут винить в сложившейся ситуации Россию, отмечал он.

До этого глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что цена на газ в Европе уже превысила все разумные значения, однако ее рост может продолжиться. По его словам, разумный экономический предел составляет 1 200 долларов за тысячу кубометров.