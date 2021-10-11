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Новая сторублевая купюра поступит в обращение в России к концу 2022 года, заявили в Центробанке. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал зампред Центробанка Михаил Алексеев, эскизный проект новой купюры уже был утвержден.

"Нам потребуется приличное время – несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту", – объяснил Алексеев.

Как ожидают в ЦБ, в период с 2023 по 2025 годы новые сторублевые купюры будут поэтапно насыщать оборот. При этом в 2026–2029 годах их доля окажется весьма значительной.

Полностью обновить российские банкноты планируется к 2025 году, за исключением купюр номиналом 200 и 2 000 рублей, выпущенных в 2017 году.

В 2022 году появятся новые сторублевки, в 2023-м – тысячные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые. На них будут запечатлены города РФ, а также виды других достопримечательностей соответствующих федеральных округов страны.