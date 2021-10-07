Курс евро опустился до 83 рублей впервые с июля 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже снизился до 83 рублей впервые с июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 17:23 по московскому времени курс европейской валюты упал на 0,78% и составил 82,995 рубля. К 17:23 курс евро продолжил снижение и достиг 82,9575 рубля.

Ранее эксперт посоветовал россиянам для защиты сбережений воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, евро, доллара и английского фунта. По словам финансиста, каждую валюту можно разделить на равные доли, тогда их колебание будет происходить скомпенсировано друг к другу.

