Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с середины июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июня. Это следует из данных Московской биржи.

В ходе торгов курс доллара расчетами завтра достиг отметки в 71,98 рубля, снизившись на 41 копейку. Рубль также укрепился по отношению к евро: стоимость европейской валюты опустилась на 28 копеек, до 83,27 рубля.

5 октября евро впервые с июля 2020 года опустился ниже 84 рублей. Его курс во вторник составил 83,9875 рубля.

Ранее старший экономист аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич рассказал, что в ближайшее время есть вероятность укрепления позиций рубля, однако в дальнейшем возможно его плавное ослабление. Так, ожидается, что курс доллара не опустится ниже 71–72 рублей к середине 2022 года.

