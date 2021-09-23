Экономист оценил перспективы курса рубля

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В ближайшее время у рубля есть потенциал для укрепления позиций, однако в дальнейшем возможно плавное ослабление российской валюты. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Рубль обладает потенциалом для укрепления на фоне высоких ставок и позитивной ситуации с сальдо внешней торговли. Ранее в августе был зафиксирован близкий к рекордному с начала 2020 года приток средств нерезидентов в страну на фоне сокращения интереса российских инвесторов к зарубежному рынку", – пояснил Петроневич.

Экономист прокомментировал прогноз главы Минэкономразвития Максима Решетникова по российской валюте, пояснив, что конъюнктура на сырьевых рынках остается благоприятной для сохранения высокого профицита даже на фоне сезонного роста импорта.

По мнению эксперта, потенциал укрепления российской валюты к доллару остается незначительным: до 71–72 рублей за доллар к середине 2022 года.

Петроневич полагает, что с конца того же года начнется плавное ослабление рубля, темпы которого не будут превышать 4% годовых.

Этому, по словам экономиста, поспособствует ожидаемый рост долларовых ставок, постепенная коррекция до нормального уровня цен на металлы и продукцию АПК, а также увеличение импорта.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что курс рубля в стране недооценен. По словам министра, текущий курс сформировался под действием увеличения покупки иностранной валюты в рамках "бюджетного правила", а также активного накопления резидентами валютных активов.

