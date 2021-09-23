Экономист оценил перспективы курса рубля

Фото: depositphotos/valphoto
В ближайшее время у рубля есть потенциал для укрепления позиций, однако в дальнейшем возможно плавное ослабление российской валюты. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
"Рубль обладает потенциалом для укрепления на фоне высоких ставок и позитивной ситуации с сальдо внешней торговли. Ранее в августе был зафиксирован близкий к рекордному с начала 2020 года приток средств нерезидентов в страну на фоне сокращения интереса российских инвесторов к зарубежному рынку", – пояснил Петроневич.
Экономист прокомментировал прогноз главы Минэкономразвития Максима Решетникова по российской валюте, пояснив, что конъюнктура на сырьевых рынках остается благоприятной для сохранения высокого профицита даже на фоне сезонного роста импорта.
По мнению эксперта, потенциал укрепления российской валюты к доллару остается незначительным: до 71–72 рублей за доллар к середине 2022 года.
Петроневич полагает, что с конца того же года начнется плавное ослабление рубля, темпы которого не будут превышать 4% годовых.
Этому, по словам экономиста, поспособствует ожидаемый рост долларовых ставок, постепенная коррекция до нормального уровня цен на металлы и продукцию АПК, а также увеличение импорта.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что курс рубля в стране недооценен. По словам министра, текущий курс сформировался под действием увеличения покупки иностранной валюты в рамках "бюджетного правила", а также активного накопления резидентами валютных активов.
"Фанимани": на чем надо было делать деньги в минувшее десятилетие
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: