В Минэкономразвития РФ назвали недооцененным курс рубля

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что курс рубля в стране недооценен, сообщает РИА Новости.
"По нашей оценке, текущий курс сейчас несколько недооценен. Он сформировался под действием увеличения покупки иностранной валюты в рамках "бюджетного правила", а также активного накопления резидентами валютных активов", – сказал Решетников.
По словам министра, укрепление валюты в России ожидается в конце 2021 года – начале 2022 года, а начиная с 2023 года – постепенное ослабление.
В этом вопросе важную роль играют объемы импорта, совершенные в 2021 году, а также настроения международных инвесторов и возможные риски, считает Решетников.
Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5 до 5,8%. В среднесрочном горизонте ее ожидают на уровне 4%. Также министерство повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 год – до 73,6 рубля.
Рубль ослаб по отношению к доллару и евро
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