Аналитик назвала главную угрозу для рубля этой осенью

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Ухудшение эпидемиологической обстановки остается главной угрозой для российской валюты этой осенью, заявил аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева, передает агентство "Прайм".

Она также отметила, что в числе потенциальных угроз для всех рисковых активов, включая рубль, остается новая волна пандемии.

Кроме того, по словам эксперта, российская валюта может ослабнуть, если американская Федеральная резервная система приступит к сворачиванию программы поддержки более быстрыми темпами.

В числе позитивных для рубля факторов специалист назвала проводимый ЦБ курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Она отметила, что в ближайшее время курс рубля будет находиться в диапазоне 72–74 рубля за доллар и 88,5–87,5 рублей за евро.

Ранее сообщалось, что рубль по итогам июля вошел в список двадцати самых популярных мировых валют с долей 0,18%.

Первую строчку рейтинга занял американский доллар – 39,38%, вторую – евро с результатом 38,43%, на третьей расположился британский фунт стерлингов – 5,99%. В первую пятерку также вошли японская йена и китайский юань – 2,74 и 2,19% соответственно.