Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился на 0,31%, до 83,9875 рубля.

В последний раз европейская валюта была ниже 84 рублей 27 июля 2020 года.

Старший экономист аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич рассказал, что в ближайшее время есть вероятность укрепления позиций рубля, однако в дальнейшем возможно его плавное ослабление.

По мнению эксперта, потенциал укрепления российской валюты к доллару остается незначительным: до 71–72 рублей за доллар к середине 2022 года. С конца того же года начнется плавное ослабление, темпы которого не будут превышать 4% годовых, чему поспособствует ожидаемый рост долларовых ставок, постепенная коррекция до нормального уровня цен на металлы и продукцию АПК, а также увеличение импорта.

