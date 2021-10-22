Власти Франции заморозили цены на газ до конца 2022 года

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что французское правительство приняло решение о заморозке цен на газ до конца следующего года, передает ТАСС.
Он отметил, что решение ввести мораторий на весь 2022 год было принято из-за того, что снижение цен будет идти медленнее, чем ожидалось.
Энергетический кризис, наблюдаемый в Европе, является следствием неработающего капитализма. Такое мнение ранее высказал Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай". Российский лидер напомнил, что цена газа в Европе уже превысила тысячу долларов за одну тысячу кубических метров при рыночном регулировании.
Президент РФ также заявил, что увеличение поставок газа из России в Европу возможно. Если в пятницу, 23 октября, регулятор ФРГ даст разрешение на поставку, то Москва начнет ее в объеме 17,5 миллиарда кубометров.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического кризиса, который может стать потрясением уже через несколько недель. По его мнению, быстрорастущие цены преднамеренно спровоцировали российские фирмы. Из-за этого, отметил он, многие европейские компании начали вставать перед выбором – ограничивать производство или переводить траты на потребителей.
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