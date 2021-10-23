Интерес россиян к обмену валюты за год вырос на треть

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Число операций россиян по обмену валюты в сентябре выросло на 30% в годовом выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков банка "Русский стандарт".

В рамках исследования специалисты изучили сумму, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке с января по сентябрь 2021 года и за такой же период 2020 года.

Как выяснилось, осенью статистика валютообмена выросла. В сентябре число таких операций увеличилось на 15% по сравнению с августом. Если же сравнивать с сентябрем прошлого года, то этот показатель вырос на 30%.

Средний чек в сентябре 2021 года составил 73 354 рубля, увеличившись на 19% по сравнению с августом 2021 года. Одновременно он снизился на 8% относительно сентября 2020 года.

Также специалисты обращают внимание на то, что россияне по-прежнему предпочитают доллар, а не евро. Общее количество обменных операций с американской валютой с января по сентябрь вдвое больше, чем с европейской. Средний чек одной операции составил 901 доллар и 835 евро.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка Русский стандарт Максим Тимошенко рассказал, что на курсы валют до конца года будет оказывать влияние динамика нефтяных цен и ситуация с коронавирусом. Он предположил, что курс рубля к концу текущего года с определенной степенью вероятности будет в диапазоне 70–74 рублей за доллар.

Накануне доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что российский рубль продолжит укреплять свои позиции. Так он прокомментировал информацию о том, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 70 рублей.

По его словам, дальнейшее укрепление рубля – ожидаемая ситуация, поскольку эту тенденцию российская валюта демонстрировала на протяжении последних месяцев.

Владимир Путин сообщил, что доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты, но Россия не заинтересована в полном уходе от расчетов в нем. Глава государства пояснил, что речь идет о расчетах в долларах за энергоресурсы.

