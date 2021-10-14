Курс доллара обновил минимум года, опустившись ниже 71,55 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже обновил минимум года, опустившись ниже 71,55 рубля.

Американская валюта расчетами на завтра упала на 42 копейки – до 71,55 рубля, до этого она опускалась до 71,52 рубля – минимума с июля 2020 года.

В то же время евро упал в цене на 45 копеек – до 83,02 рубля.

Ранее Владимир Путин сообщил, что доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты, но Россия не заинтересована в полном уходе от расчетов в нем.

Глава государства объяснил, что речь идет о расчетах в долларах за энергоресурсы. В то же время Путин отметил, что если власти Соединенных Штатов не изменят свою политику, то сами подорвут доверие к доллару.

Президент РФ подчеркнул, что Вашингтон, используя доллар в качестве санкционного инструмента, совершает большую ошибку. По словам Путина, Россия сокращает доллары в своих резервах и при расчетах.

Эксперт посоветовал россиянам для защиты сбережений воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, евро, доллара и английского фунта. По словам финансиста, каждую валюту можно разделить на равные доли, тогда их колебание будет скомпенсировано друг к другу.