Курс доллара обновил минимум года, опустившись ниже 71,55 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже обновил минимум года, опустившись ниже 71,55 рубля.
Американская валюта расчетами на завтра упала на 42 копейки – до 71,55 рубля, до этого она опускалась до 71,52 рубля – минимума с июля 2020 года.
В то же время евро упал в цене на 45 копеек – до 83,02 рубля.
Ранее Владимир Путин сообщил, что доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты, но Россия не заинтересована в полном уходе от расчетов в нем.
Глава государства объяснил, что речь идет о расчетах в долларах за энергоресурсы. В то же время Путин отметил, что если власти Соединенных Штатов не изменят свою политику, то сами подорвут доверие к доллару.
Президент РФ подчеркнул, что Вашингтон, используя доллар в качестве санкционного инструмента, совершает большую ошибку. По словам Путина, Россия сокращает доллары в своих резервах и при расчетах.
Эксперт посоветовал россиянам для защиты сбережений воспользоваться способом накопления денег в корзине из рубля, евро, доллара и английского фунта. По словам финансиста, каждую валюту можно разделить на равные доли, тогда их колебание будет скомпенсировано друг к другу.
Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
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