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Экономика

15:13

Экономист спрогнозировал укрепление рубля

экономика

Фото: depositphotos/valphoto

Российский рубль продолжит укреплять свои позиции. Такой прогноз в беседе с RT дал доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя информацию о том, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 70 рублей.

По его словам, дальнейшее укрепление рубля – ожидаемая ситуация, поскольку эту тенденцию российская валюта демонстрировала на протяжении последних месяцев.

"И то, что мы наблюдаем, – это закономерное следствие тех процессов, которые происходят в российской экономике: растут цены на углеводороды, а это основной компонент, который оказывает влияние на курсовую динамику, плюс общая ситуация в экономике, я считаю, достаточно успешно стабилизируется", – выразил мнение Твердохлеб.

По его словам, оказать влияние на дальнейшее укрепления рубля могли и решения, которые принимаются на заседании совета директоров Банка России.

"Все вместе говорит о том, что курс стабилизируется и даже укрепляется", – заключил экономист.

14 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже обновил минимум года, опустившись ниже 71,55 рубля. Упал в цене и евро: его стоимость снизилась до 83,02 рубля.

Ранее Владимир Путин сообщил, что доллар подрывает свои позиции в качестве резервной валюты, но Россия не заинтересована в полном уходе от расчетов в нем. Глава государства пояснил, что речь идет о расчетах в долларах за энергоресурсы.

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с лета 2020 года

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