Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых

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Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентных пункта, до 7,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Инфляция складывается значительно выше прогноза Центробанка и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%.

"Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", – говорится в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что с учетом выросших инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. В результате это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Денежно-кредитная политика, которую проводит Центробанк, направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Банк России прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо вернуться к вопросам стабилизации цен на фоне роста инфляции. По его мнению, рассматривать данные вопросы один раз в год нельзя, так как происходят перемены.

Также сообщалось, что Банк России может изменить прогноз по ВВП и инфляции в сторону повышения. Свое предположение по данному вопросу высказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Он напомнил, что в июле прогноз Банка России по ВВП составлял 4–4,5% роста в нынешнем году.

