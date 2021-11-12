Путин рассказал, что в России рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 4,7%

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Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит 4,7%, передает ТАСС.

"Мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%", – объявил президент на онлайн-саммите "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС).

По мнению главы государства, предполагаемый показатель можно назвать хорошим с точки зрения экономики России.

Путин также отметил, что мировая экономика постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией. Президент указал, что мировой ВВП может вырасти на 5,9%, в то время как в странах АТЭС данный показатель ожидается на уровне 6,4%.

Как ранее заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, за счет восстановления экономики рост ВВП России составит не более чем 4,2%. Причем ранее, как отметил министр, считалось, что можно достичь более высокого показателя.