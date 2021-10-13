В ЦБ заявили о росте годовой инфляции в России в сентябре до 7,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Показатель годовой инфляции в России в сентябре увеличился до 7,4%, значительную роль в этом процессе сыграла ситуация с ценами на овощи. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
"Годовая инфляция в сентябре возросла до 7,4%. Значительную роль сыграли цены на плодоовощную продукцию из‐за ухудшения погодных условий и ситуации с урожаем. <...> Дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ЦБ уточнит прогноз инфляции вместе со среднесрочным прогнозом по итогам опорного заседания совета директоров по ключевой ставке 22 октября.
Ранее Владимир Путин допустил, что инфляция в России в текущем году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Он призвал власти обратить на это внимание и реагировать соответствующим образом, отметив, что больше всего рост цен скажется на малообеспеченных слоях населения.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российское правительство занимается ситуацией с инфляцией в стране и отслеживает соответствующие изменения. Он отметил, что рост цен сегодня мог быть и больше, однако этого не произошло благодаря действиям кабмина и Центробанка.
Дмитрий Песков рассказал о сдерживании инфляции
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