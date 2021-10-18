Решетников спрогнозировал ВВП России по итогам 2021 года не выше 4,2%

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Экономика России завершила восстановление, так что рост ВВП в 2021 году вряд ли превысит 4,2%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании бюджетного комитета Госдумы.
Он напомнил, что в августе, когда формировали прогноз, многие эксперты предполагали, что рост может быть выше.
"Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы", – сказал министр, передает РИА Новости.
Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики страны на 4,2% в этом году и на уровне 3% – в 2022–2023 годах.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо вернуться к вопросам стабилизации цен на фоне роста инфляции. По его мнению, рассматривать данные вопросы один раз в год нельзя, так как происходят перемены.
Также сообщалось, что Банк России может изменить прогноз по ВВП и инфляции в сторону повышения. Свое предположение по данному вопросу высказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов. Он напомнил, что в июле прогноз Банка России по ВВП составлял 4–4,5% роста в нынешнем году.
Годовая инфляция в России превысила 7%
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