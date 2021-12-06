Российские аграрии предупредили о риске дефицита картофеля – СМИ

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В 2022 году в России может возникнуть дефицит местных клубней картофеля из-за увеличение на 50% мощностей по переработке, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По информации издания, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин предупредил об этом на совещании в Минсельхозе, которое состоялось 3 декабря.
По его словам, в этом году в России на переработку ушло порядка 1 млн тонн картофеля, в следующем году этот показатель может вырасти до 1,5 млн тонн, а к 2026 году – до 3 млн тонн.
В ходе совещания аграрии отмечали, что повышение спроса со стороны переработчиков не приведет к ожидаемому снижению цен. Участники рынка также предложили предусмотреть в основных регионах по сбору клубней компенсацию по 100 тысяч рублей на 1 га вводимых в оборот земель. По их мнению, это позволит увеличить объемы производства.
В ведомстве, в свою очередь, заявили, что предпосылки для увеличения сбора картофеля уже созданы, на эти цели в 2022 году планируется направить 5 миллиардов рублей. Однако участники рынка отметили, что соответствующие меры пока остаются на уровне предложений, поэтому дефицит российского картофеля придется замещать импортом.
Также отмечается, что гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько в ходе совещания обратил внимание, что увеличению производства может помешать нехватка посадочного материала. В числе сдерживающих факторов также была названа политика торговых сетей, которые отказываются принимать клубни небольшого калибра.
В то же время один из источников газеты считает, что проблема в самих аграриях. По его словам, среди более 3,5 тысячи производителей, которых рекомендовал Минсельхоз, менее 1% согласились законтрактоваться напрямую.
Ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов объяснил, почему Россия закупает картофель в Египте и других странах. По словам парламентария, это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно, поскольку в РФ разрушена система потребкооперации, которая раньше занималась заготовкой.
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