В Госдуме рассказали, почему Россия закупает картофель за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Россия закупает картофель в Египте и других странах, поскольку это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

По его словам, в России разрушена система потребкооперации, которая раньше занималась заготовкой.

"Сейчас с этим у нас проблема, продукция просто пропадает, потому что примерно половина овощей у нас выращивается в подсобных хозяйствах, а людей на селе становится все меньше", – цитирует Сулейманова Ura.ru.

Парламентарий подчеркнул, что полностью Россия пока может обеспечивать себя лишь зерном, по другим видам продукции есть проблемы.

В частности, речь идет об овощах, говядине, молоке, свинине и птице. Для того чтобы страну полостью обеспечить собственной продукцией, необходимо решить проблемы в отрасли сельского хозяйства, заключил Сулейманов.

Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что в России не наблюдается дефицита твердых сортов пшеницы, используемых для производства макарон.

В текущем году площадь посевных площадей была увеличена до 680 тысяч гектаров против 620 тысяч в прошлом году. Кроме того, увеличился и импорт пшеницы, тогда как экспорт, наоборот, снизился.

