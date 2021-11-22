В Госдуме рассказали, почему Россия закупает картофель за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Россия закупает картофель в Египте и других странах, поскольку это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.
По его словам, в России разрушена система потребкооперации, которая раньше занималась заготовкой.
"Сейчас с этим у нас проблема, продукция просто пропадает, потому что примерно половина овощей у нас выращивается в подсобных хозяйствах, а людей на селе становится все меньше", – цитирует Сулейманова Ura.ru.
Парламентарий подчеркнул, что полностью Россия пока может обеспечивать себя лишь зерном, по другим видам продукции есть проблемы.
В частности, речь идет об овощах, говядине, молоке, свинине и птице. Для того чтобы страну полостью обеспечить собственной продукцией, необходимо решить проблемы в отрасли сельского хозяйства, заключил Сулейманов.
Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что в России не наблюдается дефицита твердых сортов пшеницы, используемых для производства макарон.
В текущем году площадь посевных площадей была увеличена до 680 тысяч гектаров против 620 тысяч в прошлом году. Кроме того, увеличился и импорт пшеницы, тогда как экспорт, наоборот, снизился.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: