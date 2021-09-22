Минсельхоз опроверг сообщение о дефиците в России сырья для макарон

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В России не наблюдается дефицита твердых сортов пшеницы, используемых для производства макарон. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.
В ведомстве уточнили, что в текущем году площадь посевных площадей была увеличена до 680 тысяч гектаров против 620 тысяч в прошлом году. Кроме того, увеличился и импорт пшеницы, тогда как экспорт, наоборот, снизился.
"За период с 1 января по 12 сентября текущего года Россия поставила за рубеж 62,6 тысячи тонн твердой пшеницы и завезла 96,3 тысячи тонн. Таким образом, дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается", – подчеркнули в Минсельхозе.
Также там обратили внимание на тот факт, что по состоянию на 20 сентября в ключевых обследуемых регионах было собрано 326 тысяч тонн твердой пшеницы, в прошлом году этот показатель составлял 262,9 тысячи тонн.
Ранее "Интерфакс" со ссылкой на представителей отрасли сообщил, в России может произойти серьезное увеличение стоимости макаронных изделий в связи с нехваткой твердых сортов пшеницы и резким ростом цен на сырье и материалы.
Так, владелец холдинга "Алтан" Валерий Покорняк заметил, что за последние полторы – две недели стоимость тонны пшеницы увеличилась с 28 тысяч до 32–38 тысяч рублей. Между тем, по словам гендиректора ОАО "Экстра М" Лоренцо Трашинелли, сейчас предприятия производят макароны на старых запасах зерна, однако их хватит только до конца года – затем придется закупать более дорогую пшеницу нового урожая.
ТАСС, в свою очередь, приводит слова председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, который не отрицает роста сопутствующих расходов, в частности, на логистику, электроэнергию, однако уверяет, что из-за высокой конкуренции подорожания макаронных изделий не произойдет.
Он также подчеркнул, что в России выращивается достаточное количество твердых сортов пшеницы, объемы которой, вероятно, не уступят показателю прошлого года.
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