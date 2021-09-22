В России могут подорожать макароны

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В России может произойти серьезное увеличение стоимости макаронных изделий в связи с тем, что производители столкнулись с нехваткой твердых сортов пшеницы и резким ростом цен на сырье и материалы, сообщает "Интерфакс".

"Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тысяч рублей за тонну, а в последние полторы – две недели вышла на уровень 32–38 тысяч рублей", – рассказал владелец холдинга "Алтан" (управляет Поспелихинской макаронной фабрикой в Алтайском крае. – Прим. ред.) Валерий Покорняк.

В свою очередь, гендиректор ОАО "Экстра М" Лоренцо Трашинелли сообщил, что многие на данный момент производят продукцию на старых запасах, которых будет достаточно только до конца этого года, а потом придется закупать пшеницу нового урожая, цены на которую могут оказаться довольно высокими. Также эксперты обратили внимание на то, что большие объемы зерна из регионов РФ вывозятся в Казахстан.

По словам владельца холдинга "Алтан", цены на зерно в мире резко поднялись из-за засухи в Канаде и США. Это привело к повышенному спросу на пшеницу, в том числе I и II класса, которых выращивается гораздо меньше, чем мягких сортов. Кроме того, еще одной трудностью для данного бизнеса стал рост затрат на материалы.

"Рынок материалов с октября прошлого года повысился на сегодняшний день процентов на 100–150, а местами и на 200%. Возьмем даже простейшую вещь – деревянную паллету, октябрь прошлого года – она стоит 160 рублей, сейчас – плюс 250%", – отметила коммерческий директор отдела продаж ЗАО "Байсад" Лариса Левина.

Уточняется, что исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков подтвердил проблему, связанную с нехваткой твердых сортов пшеницы в России, и возможное подорожание некоторых видов макарон, сообщает телеканал "360".

"Обычно макароны твердых сортов используются в ресторанном бизнесе либо покупаются, скажем так, гурманами. Поэтому изменения есть, да, мы знаем, что цена растет, но это продукт не массового спроса. Если взять соотношение, то понятно, что у нас население больше покупает обычную вермишель из муки высшего сорта", – объяснил эксперт.

Ранее россиян предупредили о сезонном росте цен на овощи и фрукты. По прогнозу специалиста, повышение стоимости продуктов по итогам года составит 7–8%.

