Эксперт оценил возможность длительного сдерживания цен на продукты в России

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Руководитель компании "Интерпортфолио", член Совета московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский заявил о невозможности длительного сдерживания цен на продукты. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, в России сформировалась волна отложенного спроса на повышение цен на продукты питания. Ранее государство ввело регулирующие механизмы по таким категориям, как мясо, молоко и яйца, в результате чего поставщики искусственно снижали цены.

"И вот сейчас возникла вторая или третья волна отложенного спроса на повышение цены. Это невозможно контролировать постоянно, так как этот абсолютно нерыночный механизм приводит к дефициту и так далее. При ослаблении таких мер цена может подскочить еще выше", – заявил эксперт.

Запрос на повышение цен, как уточнил Каневский, является следствием инфляции, которая приближается к значению в 7 процентов в годовом исчислении. Кроме того, тенденция связана с колебаниями валютного курса.

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии "Фудшеринг" ранее предложил освободить ретейлеров от уплаты НДС, когда те передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Такое письмо было направлено главе Минфина Антону Силуанову.

