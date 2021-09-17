Эксперт оценил возможность длительного сдерживания цен на продукты в России

Фото: depositphotos/minervastock
Руководитель компании "Интерпортфолио", член Совета московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский заявил о невозможности длительного сдерживания цен на продукты. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам специалиста, в России сформировалась волна отложенного спроса на повышение цен на продукты питания. Ранее государство ввело регулирующие механизмы по таким категориям, как мясо, молоко и яйца, в результате чего поставщики искусственно снижали цены.
"И вот сейчас возникла вторая или третья волна отложенного спроса на повышение цены. Это невозможно контролировать постоянно, так как этот абсолютно нерыночный механизм приводит к дефициту и так далее. При ослаблении таких мер цена может подскочить еще выше", – заявил эксперт.
Запрос на повышение цен, как уточнил Каневский, является следствием инфляции, которая приближается к значению в 7 процентов в годовом исчислении. Кроме того, тенденция связана с колебаниями валютного курса.
Национальный центр спасения еды и заботы об экологии "Фудшеринг" ранее предложил освободить ретейлеров от уплаты НДС, когда те передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Такое письмо было направлено главе Минфина Антону Силуанову.
ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продукты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: